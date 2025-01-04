Родину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На пожелтевшей бумаге красные строчки: "Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным бдительным бойцом, строго хранить военную тайну, беспрекословн.
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