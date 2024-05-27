Вашингтон сам подорвал миропорядок. США предложили новую политическую стратегию. Но она на даже лицемернее старой

США стоит пересмотреть свой подход к внешней политике, пишет автор статьи для FT. Он уверен: Вашингтон должен отказаться от нескладной концепции "порядка, основанного на правилах", и защищать "свободный мир".
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