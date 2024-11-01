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Чуть что — сразу в кусты: испугавшийся последствий Киркоров тайно покинул Россию и уже объявился в Европе

Чуть что — сразу в кусты: испугавшийся последствий Киркоров тайно покинул Россию и уже объявился в Европе

Интересная жизнь с Vera Star Что за привычка у наших звезд, чуть только запахло жареным, сразу в кусты.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Не дай Бог ето дерьмо крашеное опять припрётся в Россию на ТВ...Не пускать это дерьмо обратно...Пусть катится к Е...маме
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1 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ТЬФУ...МЕРЗОСТЬ...Он потому такой богатый...Что ДУРАКОВ много.
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1 час.
ВераВерная
Филлипок тот ещё ссыкун)))Сначала не в ту дверь войдёт, натворит дел, оскандалится, обматерит всех, обхамит, может даже и руки в ход пустить, а потом какой-нибудь &quot;петух&quot; его в задницу клюнет, мозги на место поставит, и полетел наш король поп в зарубежье ляжками трясти, страхи свои усыплять))) Мерзкая натура, феноменально отвратный тип, от пяток до макушки заплевать хочется!
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56 мин.

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