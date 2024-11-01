Чуть что — сразу в кусты: испугавшийся последствий Киркоров тайно покинул Россию и уже объявился в Европе

ВераВерная

Филлипок тот ещё ссыкун)))Сначала не в ту дверь войдёт, натворит дел, оскандалится, обматерит всех, обхамит, может даже и руки в ход пустить, а потом какой-нибудь "петух" его в задницу клюнет, мозги на место поставит, и полетел наш король поп в зарубежье ляжками трясти, страхи свои усыплять))) Мерзкая натура, феноменально отвратный тип, от пяток до макушки заплевать хочется!