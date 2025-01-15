Регулятор США подал иск против Маска

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против американского предпринимателя Илона Маска за нарушения, которые предположительно были допущены при приобретении соцсети Twitter (переименована в X).
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