Zefirka > Разное > Неудачные походы в салон красоты, которые обернулись провалом Какая девушка откажется от похода в салон красоты? Да, это недешёвое удовольствие, однако там всего за пару часов из любой барышни могут сделать настоящую королеву.
Zefirka > Разное > Неудачные походы в салон красоты, которые обернулись провалом Какая девушка откажется от похода в салон красоты? Да, это недешёвое удовольствие, однако там всего за пару часов из любой барышни могут сделать настоящую королеву.
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