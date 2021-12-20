Под Орлом ледяные оковы загнали двух автомобилистов в ДТП

19 декабря сразу две машины попали в серьёзные аварии. Первое ДТП произошло в 13:10. 62-летний водитель управлял автомобилем ВАЗ 11113, двигался по автодороге «Ливны -Екатериновка» и в районе 11 км не справился с управлением, улетел в кювет.