Кадыров воспринял присвоение ему звания генерала армии как аванс

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что воспринял присвоение ему звания генерала армии как аванс, передает РИА Новости.
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