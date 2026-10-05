В Ростовском кремле покажут выставку «Русская свадьба»

С 8 октября по 20 декабря 2026 года в залах № 2 и № 3 Конюшенного двора Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» будет работать выставка «Русская свадьба».
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