Пятеро пострадавших в «Крокусе» остаются в больницах

Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.фото: t.me/mchs_official--> Пятеро пострадавших во время теракта в «Крокус сити холле» всё ещё остаются на лечении в больницах в состоянии средней степени тяжести, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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