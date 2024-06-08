Пятеро пострадавших в «Крокусе» остаются в больницах

Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.фото: t.me/mchs_official--> Пятеро пострадавших во время теракта в «Крокус сити холле» всё ещё остаются на лечении в больницах в состоянии средней степени тяжести, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.