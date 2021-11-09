https://www.youtube.com/embed/lfrDz3Kym1c Уличная скамейка из строительной катушки и палет Удобная мебель для вашего загородного дома, которая не боится ни дождя, ни мороза! Разберите строительную катушку при помощи лома, оставив 2 боковые части.