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Уличная скамейка из строительной катушки и палет

Уличная скамейка из строительной катушки и палет

https://www.youtube.com/embed/lfrDz3Kym1c Уличная скамейка из строительной катушки и палет Удобная мебель для вашего загородного дома, которая не боится ни дождя, ни мороза! Разберите строительную катушку при помощи лома, оставив 2 боковые части.

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