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Не одевать одинаково: мамы поделились секретами воспитания близнецов и двойняшек

Не одевать одинаково: мамы поделились секретами воспитания близнецов и двойняшек

Рождаемость в России, как известно, падает, но вот число многоплодных родов, наоборот, растет. По статистике, на каждые сотые роды приходится двойня, и сейчас чуть ли не в каждом классе, каждой группе детского сада можно встретить близнецов.

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