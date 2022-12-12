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Мрачные детали гибели чемпионки по кикбоксингу Екатерины Думбравы: довел любовник

Мрачные детали гибели чемпионки по кикбоксингу Екатерины Думбравы: довел любовник

+ A — Женщина перед смертью отправила ему несколько аудиосообщений Стали известны новые подробности трагической гибели чемпионки по кикбоксингу Екатерины Думбравы, найденной мертвой в воскресенье в своей квартире в подмосковном Орехове-Зуеве.

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