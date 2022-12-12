Мрачные детали гибели чемпионки по кикбоксингу Екатерины Думбравы: довел любовник

+ A — Женщина перед смертью отправила ему несколько аудиосообщений Стали известны новые подробности трагической гибели чемпионки по кикбоксингу Екатерины Думбравы, найденной мертвой в воскресенье в своей квартире в подмосковном Орехове-Зуеве.