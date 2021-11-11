Выбор из более чем двух зол: белорусско-миграционный капкан для Польши

Позитив для оптимистовПолитикаВыбор из более чем двух зол: белорусско-миграционный капкан для Польши Миграционный кризис на белорусско-польской границе стал настоящим вызовом для руководства Польши.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSISergey IvanovНет, не прав автор! Выдает желаемое за реальность. На деле это не Польша, это Лукашенко вляпался в дурную историю. Беженцы идут со стороны Белоруссии. Остановлены на границе с Польшей- и отвечать за эти толпы голодных, измученных людей будет Батька. Его маневр понятен: Хотел отомстить европейцам за санкции. Вот только операция эта обернулась против него же. Не хватило у Батьки ума вовремя ее свернуть- а делать это надо было тогда, когда поляки начали городить забор на границе. Теперь именно Батьку во всем и обвинят. И даже, когда поляки начнут расстреливать беженцев- все равно виноват будет Батька! Ну, а «международное сообщество» с удовольствием повесит всех собак (включая и своих собственных) на Белоруссию, а заодно сразу и на Россию. И штрафы выпишут не Польше, а опять- таки России и Белоруссии. И не польской будет «хунта», а белорусской! Точнее, белорусско- русской. Так что за бездарные, импульсивные действия Батьки отвечать придется еще и России.Элина МорозоваА что по вашему должен был делать батька? Не впускать на территорию Белоруссии беженцев?SISergey IvanovОн должен был, как политик, просчитать ситуацию- и прикрыть поток беженцев, как только поляки принялись строить забор. Да, противоречий у Польши с ЕС хватает. Но еще больше их у ЕС и Белоруссии с Россией. Поэтому европейцы с большим удовольствием повесят всех собак на нас. Ну, а поляки в очередной раз окажутся жертвой путинских козней.Элина МорозоваКак конкретно он мог "прикрыть" поток беженцев? На Россию Запад будет спихивать всегда все свои косяки. Это не новость и не повод с ними соглашаться и идти на поводу. Россия и Белоруссия не являются членами ЕЭС и не тянут из них деньги. Ну а поляки рано или поздно нарвутся.SISergey IvanovА как конкретно все эти «беженцы» вообще попадают в Белоруссию? Она ведь не граничит ни с Сирией, ни с Афганистаном.... Очень просто: Покупают туристическую путевку и летят самолетом! Так отмени рейсы- и никто не прилетит! Между прочим, в самой России беженцев (то есть, желающих подработать) еще больше, чем в ЕС и, тем более, в Белоруссии. Их уже так много, что стал размываться основной этнос, вокруг которого и строилась Россия: русский народ. Кое- где он уже в меньшинстве. Так что, Элина, учи коран. Но, когда этих «беженцев» станет слишком много- уже они будут хозяевами России. Это неминуемо приведет к ее распаду по конфессиональному признаку. Значит, нас ждут нескончаемые междоусобные войны, а результатом будет полный распад России, от которой останется только Московское княжество.Элина МорозоваСовершенно верно! Они летят по туристической ТРАНЗИТНОЙ визе. И юридически нет никаких причин отказывать им в транзите. И с какой стати Белоруссия должна отменять рейсы? Евросоюз САМ создал предпосылки для этих НОВЫХ направлений, применив санкции к "Белавиа". Лишившись рейсов в Европу, компания нашла для себя новые направления. И это был недальновидный просчет самого Евросоюза. С какой стати компания должна терпеть убытки из за косяков самого Евросоюза? И, кстати, именно Белоруссия доставила гуманитарную помощь мигрантам , застрявшим на границе , в виде воды и еды. А может батьке поступить как Эрдоган? Который в недавнем прошлом запросил у Европы 3,4 млрд. долларов за "разруливание" ситуации с мигрантами на своей границе? И ведь получили же! Да, Россия - русский народ, а не мусульмане. И у нас не беженцы , а мигранты. И эту ситуацию надо решать. Закрывать им въезд и оставлять только небольшую квоту для ЛЕГАЛЬНЫХ специалистов,именно таких, которые нам нужны, без права оставаться в России по окончании контракта. И это должно быть записано в трудовом договоре. На территории России междоусобных войн нет. А вот откуда идет реальная угроза расчленения России- так это США и западный мир.NatalyМысль, что Москва - это отдельное государство и его нельзя сравнивать со всей Россией, приходила в голову любому, кто размышлял о заработках в «жирной» Москве. В этой мысли многое справедливо, но давайте объективно взглянем на цифры, сравним Москву с остальной Россией. Бюджет города-государства и государства без города Бюджет Москвы в 2020 - почти 3 трлн. руб. Для сравнения: ПФР, который платит пенсии и социальные пособия по стране, выплачивает за год 9,7 трлн. руб. А бюджет Российской Федерации – 20 трлн. руб. Три триллиона... как-то скромно? Нет, не скромно, поскольку Москву по бюджету надо сравнивать не со всем федеральным бюджетом, где есть расходы на армию, безопасность и социальные пособия. Москву надо сравнивать с другими региональными бюджетами, например, другого города. Траты на душу населения – самый понятный показатель Москва - 250 тыс. руб. Вся Россия - около 130 тыс. руб. с учетом расходов на оборону, социальные расходы и т.п. Новосибирск - 36 тыс. руб. (не бедный город!) Нижний Новгород - 37 тыс. руб. (3 года назад выглядел как после бомбежки) У одного густо, у другого пусто… Показатель «среднедушевые доходы населения» не отражает реальные доходы населения, поскольку скрывает реальное число бедных («средняя температура по больнице»), но и здесь картина красноречивая: Москва – 76,6 тыс. руб. Новосибирская обл. – 31 тыс. Нижегородская обл. – 33,8 тыс. руб. Есть регионы, где доход больше, чем в Москве: Чукотка – 89 тыс. руб. Ямало-Ненецкий округ – 88 тыс. руб. Но они очень небольшие по населению. Во множестве регионов средний доход 25-28 тыс. руб. на человека. Анти-лидеры: Тува и Ингушетия - по 17 тыс. руб. Распределение доходов за пределами Москвы (ужас-ужас) Росстат (как специально) не дает данные, позволяющие сравнить регионы напрямую. Где-то есть данные, где-то нет, но что-то все же можно найти. Вот сравнение Москвы и Нижегородской обл. : В Москве не просто значительно выше доходы, но и нищих (с доходами до 10 тыс. руб.) значительно меньше, чем в Нижегородской обл. А еще обратите внимание: верхний предел зарплат в Нижнем Новгороде 35 тыс. руб. (только треть жителей), но это лишь середина таблицы для Москвы, где почти половина зарабатывает практически в два раза больше. Это справедливо по отношению к остальным жителям России? Думаю, что нет . Да, большому городу нужно больше транспорта (метро, например). И Москва тратит больше 500 млрд. руб. в год только на транспорт. В результате в маршрутках теперь показывают с точностью до 1 м. расстояние до остановки. Зачем? Можно было бы сэкономить на этом. Конкурс «Доместос» по туалетам как отражение ситуации в стране Зачем нужна «тепловая карта такси и каршеринга» в Москве, если по России, как показал конкурс Доместос, по-прежнему проблема с туалетами в школах? Про смену бордюрного камня с «зимнего на летний» и обратно кто только уже не писал. Может Москве стоит научится эконить, а лишнее раздавать по России?NatalyКак только новостные ленты наполнились сообщения о беженцах с Ближнего Востока штурмующих белорусскую - польскую границу (!!), у меня сразу же возникли совершенно однозначные ассоциации с недавним демаршем "дорого друга Эрдогана" в 2019 году, использовавшего беженцев "из Сирии" (на чьей территории весьма бодро орудуют турецкие военные) в качестве меры давления на Евросоюз. Из "лагерей беженцев" на территории Турции греческую и болгарскую границу пытались взять штурмом якобы "страдающие от войны сирийцы", на поверку частенько оказывавшиеся пакистанцами и афганцами далеко не преклонного возраста с весьма воинственным поведением, бодро закидывавшие греческих пограничников камнями, на что те отвечали применением слезоточивого газа. Кризис возник после того, как в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов погибли 30 турецких военных. Особенно интересен тот факт, что Турция вовсе не является страдающей жертвой искр сирийского пожара гражданской войны, разожженного руками западных спонсоров "арабской весны" - именно Турция была одним из главных спонсоров сирийских боевиков — причём если Европа оказывала им в основном информационную поддержку, то турки охотно предоставляли оружие, госпитали и даже живую силу. И этим Эрдоган занимается не в первый раз - надеюсь, мои читатели помнят, где лечились, проходили "реабилитацию", скрывались и даже набирали сторонников чеченские сепаратисты во время обеих "чеченских кампаний" ? Теперь Турция получила вместо сирийских туристов и бизнесменов в юго-восточных провинциях страны почти три миллиона беженцев. Закономерно? Пожалуй, да. Тем более, что каким-то странным (а странным ли?) образом в этих лагерях оказываются граждане Пакистана и Афганистана мужского пола... Кризис в отношениях Белоруссии и Европы возник после известного пранка минских диспетчеров по указанию белорусских спецслужб, закончившегося посадкой самолета компании Ryanair, организованного с целью задержания бывшего главного редактора телеграм-канала «NEXTA», "топившего" за претендентку на президентское кресло на выборах 2020 года Юлию Тихановскую Романа Протасевича и его подруги, гражданки России Софьи Сапеги. Европа ожидаемо возмутилась, а РБ попала под финансово-экономические и даже авиационные санкции - с 5 июня 2021 года ЕС запретил всем государственным белорусским авиакомпаниям полёты над территорией Евросоюза.Экономике страны пришлось туго - традиционный экспорт нефтепродуктов и удобрений сократился в разы, и от всей многовекторности остался только вектор в сторону России, потому что деньги дают только там. И вдруг! Совершенно неожиданно! В стране, чьи границы весьма далеки от всяких "горячих точек" (это вам не Турция с её протяженной границей с Ираком, Ираном и Сирией) оказываются тысячи беженцев с Ближнего Востока, горящих желанием спасись от войны в Европе, причем не под натруженным крылом батьки, а где-нибудь в местах пощедрее. Причем это люди "молодые-крепкие", с некоторым количеством женщин и ребятишек, взятых, похоже, исключительно для "правдоподобия".Поляки и литовцы видеть этих непонятных людей у себя не хотят, они и от "рекомендованных ЕС" к размещению беженцев как могут отпихиваются. Батька тоже не горит желанием раскрывать гостеприимно объятия или отправлять этих неожиданно нарисовавшихся людей в те страны, из которых они прилетели. В таком случае зачем эти люди? И не организует ли Лукашенко преднамеренно гуманитарный кризис на своей границе либо с целью "наказать Европу за санкции", спровоцировав пограничников на Польши и Литвы на силовые действия, либо с целью ввести режим ЧП в своей стране, либо с целью отмены референдума по Конституции, либо для введения таких мер безопасности, чтоб с 500% вероятностью обеспечить "всенародную поддержку" всего предлагаемого. Впрочем, он может сочетать и одно и другое.Natalyопрос номер один - а что будет с этими людьми в холодных лесах на границе? На дворе ноябрь... Я понимаю, что никто их в самолеты не гнал, они сами принимали решение, но в любом случае использовать подобные методы ради политического торга - бесчеловечно. Вопрос номер два - с какой целью организовывались эти рейсы в РБ? Как сообщает РБК "до середины октября граждане Сирии, Египта, Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирана и Нигерии могли получить белорусскую визу прямо в минском аэропорту. Это вместе с летним увеличением числа рейсов из этих стран стало одной из основных причин, по которым белорусский коридор в Евросоюз стал привлекать значительное число беженцев." и "как писали независимые белорусские СМИ и отмечали европейские политики, местные туркомпании принимали, размещали, а затем доставляли мигрантов до границы. Границу те пересекали уже незаконно — через лесополосу." Вопрос номер три - бродить по лесам всю зиму эти тысячи людей явно не станут и, основательно промерзнув, двинутся к населенным пунктам страны своего нынешнего расположения. Будут ли рады белорусы такому нашествию "гостей"? Вопрос номер четыре - а не собирался ли Лукашенко потребовать по примеру турецкого коллеги у Европы денег в обмен на то, что он оставит беженцев на гостеприимной белорусской земле? И заодно смягчения санкций? Пока же ЕС ожидаемо планирует новые санкции против Белоруссии, а поляки с литовцами ощетиниваются ... Усат, конечно, Лукашенко, но не Эрдоган.Элина МорозоваУ Польши все больше и больше противоречий с Евросоюзом. А требования тоже растут...NatalyКазалось бы, проблему на границе Белоруссии и Польши можно разрешить быстро: сделать для беженцев "коридор", по которому они спокойно могут добраться до такой желанной им Германии. И были бы тогда все довольны - ну, кроме Германии, конечно. Но те промолчали бы из-за страха, что их опять за нацистов посчитают. Но Польша упорно отказывается открывать границу, а нарушителей забрасывает обратно. Почему?Всё очень просто: в ЕС есть такой закон, по которому заботу о беженце должна взять на себя та страна, в которой этот самый беженец впервые оказался в пределах ЕС. То есть если Польша откроет границы для беженцев, то станут они её головной болью. Поляки будут обязаны их накормить, напоить, спать уложить, завести дело, всё расследовать, ну и через несколько лет, если всё будет нормально, этих беженцев поделят между собой другие страны ЕС. В каждой стране есть квоты на беженцев, кто сколько может принять. Так что даже если поляки и откроют границы, то соседняя Германия закроет свои, ну или отловит этих беженцев и пошлёт их обратно в Польшу - мол, где вошли, там и оставайтесь! Кстати, Дания во время кризиса беженцев 2015 года так и поступила - открыла свободный транзит до Швеции, даже разрешили бесплатный проезд в поездах, которые в Дании достаточно дорогие! Швеция терпеть не стала, почти сразу ввела пограничный контроль, чтобы прекратить этот беспредел. Вот такие мелкие разборки между странами ЕС возникают при наличии проблемы беженцев!Комментировать