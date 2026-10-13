Экс-президент США Джо Байден фактически создал неонацистский режим на Украине. Такое заявление в ходе пленарного заседания во вторник, 13 октября, сделал председатель Государственно думы РФ Вячеслав Володин.
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