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Польских летчиков учат сажать самолеты на автотрассу

Польских летчиков обучают сажать самолеты на автотрассу, сообщило агентство PAP.По данным агентства, летчики отработали использование участка автотрассы на северо-западе Польши в качестве временного военного аэродрома.

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