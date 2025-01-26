27 января - День печати МВД России

Профессиональный праздник сегодня отмечают представители ведомственных средств массовой информации. Ведомственная пресса в нашей стране берет начало в 1804 году – именно тогда по инициативе Министра внутренних дел Российской империи графа Виктора Кочубея вышел в свет первый номер «Санкт-Петербургского журнала».
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