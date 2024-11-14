Рогов заявил, что ВС РФ могут окружить группировку ВСУ в Курахово

Группировка Вооруженных сил Украины в Курахово может быть окружена российскими войсками. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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