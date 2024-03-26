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Бастрыкин: пособники террористов в «Крокусе» предоставили им квартиру и автомобиль

Бастрыкин: пособники террористов в «Крокусе» предоставили им квартиру и автомобиль

Хозяин "резиновой" квартиры попался после трагедии в "Крокусе": Прописывал всех без разбора   В Иванове соседи дома, в котором был прописан один из боевиков, рассказали, что в глаза его не видили.

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;Хотелось бы узнать, имя и фамилию (родовую) того картавого, который обезвредил террориста в самом... &quot;Крокусе&quot;... Бастрыкин его хочет наградить... по утверждения &quot;наших&quot; иудейских центральных ТВ-каналов...  так кого же из этих четырёх, сбежавших на машине... этот &quot;неизвестный герой&quot;... ( из &quot;скромности&quot; спрятавший лицо своё)... он обезвредил то??? и ТВ похоже... нового &quot;Прилепина&quot;... раскрутить хотели.
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