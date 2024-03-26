Хозяин "резиновой" квартиры попался после трагедии в "Крокусе": Прописывал всех без разбора В Иванове соседи дома, в котором был прописан один из боевиков, рассказали, что в глаза его не видили.
Бастрыкин: пособники террористов в «Крокусе» предоставили им квартиру и автомобиль
Комментарии
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Алексей Тан
"Хотелось бы узнать, имя и фамилию (родовую) того картавого, который обезвредил террориста в самом... "Крокусе"... Бастрыкин его хочет наградить... по утверждения "наших" иудейских центральных ТВ-каналов... так кого же из этих четырёх, сбежавших на машине... этот "неизвестный герой"... ( из "скромности" спрятавший лицо своё)... он обезвредил то??? и ТВ похоже... нового "Прилепина"... раскрутить хотели.
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