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«Факел» заказал 11 шуточных портретов игроков «Краснодара» после поражения во 2-м туре РПЛ: «С нами лучше не связываться »

Команда Олега Василенко уступила во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:3). После игры воронежский клуб выложил видео, где заказал на интернет-портале Авито 11 шуточных портретов футболистов «Краснодара».

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