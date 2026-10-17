Масштабные протесты были организованы против роста стоимости жизни и цен. Акции сопровождались ожесточёнными столкновениями демонстрантов с полицией, беспорядками и погромами.
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