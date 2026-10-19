Очередным условием, которое гастролирующий нынче по Европе киевский лицедей выдвинул для прекращения террористических атак на российские НПЗ аж на целых 100 дней (отказываться от них полностью он явно не собирается ни при каких обстоятельствах), стало обеспечение для ВСУ доступа к связи Starlink на 300 километров вглубь России.