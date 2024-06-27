Лучано Бурти: Михаэль Шумахер всегда был безжалостен

F1 OversteerЭкс-гонщик Формулы 1 Лучано Бурти, работавший тест-пилотом Ferrari в начале 2000-х, вспомнил о своей первой встрече с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером в 2002 году, когда немец завоевал свой первый титул в составе итальянской команды.