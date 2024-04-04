«Слом философии». Экономист объяснил, что не так с повышением налогов в России

Взятый российскими властями курс на повышение налогов означает слом самой философии бюджетно-налоговой политики, последовательно выстраивавшейся с начала XXI века, считает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
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