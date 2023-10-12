Север Столицы
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Север Столицы

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В Зале славы на Ленинградском проспекте чествовали ветеранов-пловцов

В Зале славы на Ленинградском проспекте чествовали ветеранов-пловцов

Торжественное награждение пловцов-ветеранов за большой вклад в развитие динамовского движения и в связи со столетием образования легендарного спортивного общества состоялось в Зале славы московской организации «Динамо».

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