Грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП в Москве

На Ленинградском шоссе в Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП. Специалисты отреагировали оперативно и сразу же выехали для отбора проб атмосферного воздуха на содержание фтороводородной кислоты около ближайших малоэтажных частных домов на расстоянии 50 метров от аварии, пишет РИА Новости.