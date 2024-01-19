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Грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП в Москве

Грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП в Москве

На Ленинградском шоссе в Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП. Специалисты отреагировали оперативно и сразу же выехали для отбора проб атмосферного воздуха на содержание фтороводородной кислоты около ближайших малоэтажных частных домов на расстоянии 50 метров от аварии, пишет РИА Новости.

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