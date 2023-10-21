Путину представят в центре «Росатома» идеи создания научных установок

В Москве проходил съезд Национальной медицинской палаты, который был приветствован президентом. Он отметил, что Национальная медицинская палата зарекомендовала себя как одно из наиболее крупных и авторитетных общественных объединений в сфере здравоохранения.
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