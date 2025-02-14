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Минобороны России поблагодарило Путина за слова "мои ребята" в адрес бойцов СВО

Минобороны России поблагодарило Путина за слова "мои ребята" в адрес бойцов СВО

Президент призвал оказывать военнослужащим и их близким всю требуемую поддержку.В министерстве обороны России поблагодарили президента Владимира Путина за слова поддержки в адрес военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

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