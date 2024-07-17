Политолог Блохин: планы Германии сократить помощь Украине связаны с действиями Трампа

Бюджет сократился с 8 до 4 миллиардов евро Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин связал планы Германии сократить помощь Украине в два раза - с 8 миллиардов евро в 2024 году до 4 миллиардов евро уже в 2025 году - с действиями бывшего лидера Белого дома Дональда Трампа.