РИАН: Отряд бывших вагнеровцев в составе "Ахмата" взял новое музыкальное название

Экс-бойцы ЧВК "Вагнер" вошли в состав батальона "Ахмат" и сейчас проходят этап боевого слаживания.Офицеры и рядовые, штурмовики и артиллеристы, а также бронетанковая группа из состава ЧВК "Вагнер" сформировала отряд "Камертон" в составе батальона "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова.
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