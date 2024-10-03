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Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries.ru из ООО "РВБ"

Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries.ru из ООО "РВБ"

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы к своей супруге Татьяне Ким (Бакальчук) и ООО "РВБ" с требованием признать недействительной сделку по передаче домена Wildberries.

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