Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries.ru из ООО "РВБ"

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы к своей супруге Татьяне Ким (Бакальчук) и ООО "РВБ" с требованием признать недействительной сделку по передаче домена Wildberries.
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