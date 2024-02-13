Авдеевка превратилась в мини-Сталинград

Подразделения ВС РФ продолжают штурм Авдеевки, постепенно освобождая этот город от ВСУ. По состоянию на вечер 12 февраля, этот населенный пункт превратился в вариант мини-Сталинграда времен Великой Отечественной войны.
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