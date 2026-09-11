Европа начала поиск нового партнера для миссии к Венере: NASA отказало, на очереди — Китай

Художественное изображение космического аппарата Envision у Венеры / © ESA / Paris Observatory / VR2Planets Европейский орбитальный аппарат Envision будет картографировать поверхность Венеры с разрешением в десять раз выше, чем это позволила последняя американская радиолокационная миссия к планете, запущенная NASA в 1990-х годах.
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