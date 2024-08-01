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Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Австралия встретится с Канадой, Греция сыграет с Италией, США против Франции, другие матчи

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Женщины Групповой этап Группа А Австралия – Канада – 15.00 Китай – Венгрия – 21.

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