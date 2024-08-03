Бывший любовник Анастасии Волочковой нагрел ее на миллиарды

Балерина Анастасия Волочкова ради экономии продала все. Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью о финансовых трудностях, возникших после расставания с бывшим гражданским мужем Игорем Вдовиным.
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