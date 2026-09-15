Прием заявок на субсидии для семейных ферм начался в Подмосковье

В Подмосковье начался прием заявок на субсидии для развития семейных ферм. Крестьянские хозяйства могут получить до 20 миллионов рублей на возмещение затрат.
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