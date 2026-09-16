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Царьград

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«Валенсия» одержала победу над «Алавесом» в чемпионате Испании

«Валенсия» одержала победу над «Алавесом» в чемпионате Испании

15 сентября в Витории-Гастейс «Валенсия» обыграла «Алавес» 1:0 благодаря голу Луиса Риохи на 78-й минуте.

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