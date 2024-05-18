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Анастасия Волочкова объявила о полном отказе от алкоголя

Анастасия Волочкова объявила о полном отказе от алкоголя

Обычно имя знаменитой балерины Анастасии Волочковой мелькает в прессе на фоне очередного скандала. Многие подозревают, что артистка страдает от тяжелой зависимости – ходят слухи, что Анастасия частенько прикладывается к бокалу с горячительными напитками.

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