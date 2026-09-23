Рост стоимости ЖКУ заметно ускорит инфляцию

Индексация тарифов останется на прежнем уровне, иначе не решить текущие проблемы и даже не подготовиться к зиме Георгий Смирнов Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press Материал комментируют: Никита Масленников Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), запланированная с 1 октября, добавит к годовой инфляции 0,7 процентного пункта (п.