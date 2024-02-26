ФАС выявила нарушения по семи нацпроектам и возбудила 24 дела

В 2023 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила антимонопольные нарушения по семи нацпроектам: «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура» и «Экология».
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