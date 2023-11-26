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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Елену Давыдову временно отстранили от тренерской работы в Канаде

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной гимнастики Канады. Давыдова – двукратная победительница Игр-1980 в Москве (в команде и в личном многоборье), чемпионка мира 1981 года, заслуженный мастер спорта СССР.

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