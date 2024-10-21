В подмосковных Люберцах птицы повредили десятки автомобилей. Пернатые собирают мелкие камни и сбрасывают их с 22-го этажа на припаркованные машины, чт...

В подмосковных Люберцах птицы повредили десятки автомобилей. Пернатые собирают мелкие камни и сбрасывают их с 22-го этажа на припаркованные машины, что вызывает беспокойство у местных жителей, которые боятся за свою безопасность и опасаются выпускать детей.