В подмосковных Люберцах птицы повредили десятки автомобилей. Пернатые собирают мелкие камни и сбрасывают их с 22-го этажа на припаркованные машины, чт...

В подмосковных Люберцах птицы повредили десятки автомобилей. Пернатые собирают мелкие камни и сбрасывают их с 22-го этажа на припаркованные машины, что вызывает беспокойство у местных жителей, которые боятся за свою безопасность и опасаются выпускать детей.
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