На Украине мужчина угрожал пистолетом военкомам, решившим мобилизовать его

Житель украинского города Луцка пытался избежать насильственной мобилизации в ВСУ, угрожая пистолетом сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), сообщает украинское интернет-издание «Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии