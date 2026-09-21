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Иркутск Сегодня

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Исторический бал в Иркутске: как кадеты и реконструкторы «оживили» подарок Эн+ к 365-летию города

В прошедшие выходные на острове Конном история Иркутска ожила в танце. Иммерсивное арт-пространство «И-сторис», подаренное городу энергохолдингом Эн+ к 365-летию, на один вечер превратилось в бальный зал XIX века.

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