«Закулисье помогающих профессий - 3» посвящается инфоповодам Редакция журнала «Фокус внимания» проводит исследование о том: 🔸 какие профессиональные события происходят у экспертов; 🔸 как они анонсируют и освещают свои профессиональные события; 🔸 на каких площадках рассказывают о них своей аудитории; 🔸 где ещё представляют свою профессиональную деятельность.
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