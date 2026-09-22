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Фокус внимания

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«Закулисье помогающих профессий - 3» посвящается инфоповодам

«Закулисье помогающих профессий - 3» посвящается инфоповодам Редакция журнала «Фокус внимания» проводит исследование о том:  🔸 какие профессиональные события происходят у экспертов; 🔸 как они анонсируют и освещают свои профессиональные события; 🔸 на каких площадках рассказывают о них своей аудитории; 🔸 где ещё представляют свою профессиональную деятельность.

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