Киевский эксперт Золотарев назвал планы производства Patriot на Украине «пиар-акцией» Зеленского

Киевский режим, даже в случае реального получения лицензии от США на производство то ли зенитно-ракетных комплексов Patriot, то ли ракет к ним, не сможет производить данный вид вооружения, даже в режиме сборки.
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