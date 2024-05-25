Юрий Кот СМИ пишут, что «Ельцин Центр» окончательно пробил дно. Но снизу постучали. Несомненно, подобное может иметь место, только если за этим стоят серьёзные люди, управы на которых нет.
«Ельцин Центр» устраивает мастер-класс для детей. Ведущая — художница-русофобка, выступающая против СВО
Комментарии
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Tania Еременко
С тех пор, как пиндосы оккупировали Ельцин центр и стали под видом занятий спортом и другими делами, проталкивать в массы русофобию и либерастию, нагнетать ненависть к Путину и власти.... народ и молодежь Урала переменилась. Они тоже стали зомбированы... скоро станут такими же кастрюлеголовыми дебилами, как наши соседи . Это же новейшие технологии Пиндосии , но Куйвашев, ставленник того, кто свыше, этого не видит. Голубые мальчики пляшут в школах и отвратительное настроение против СВО в институтах... Ну не хватает Путина на все безобразия , что творятся в стране. Сейчас чистят армию от воров, а когда займутся Бегловым с азерами и Куйвашевым?...
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10 час.
олег кубахов
В. В. П. гарант, поддерживает Ельцин центр двумя и
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10 час.
олег кубахов
Руками.
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10 час.
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