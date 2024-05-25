«Ельцин Центр» устраивает мастер-класс для детей. Ведущая — художница-русофобка, выступающая против СВО

Tania Еременко

С тех пор, как пиндосы оккупировали Ельцин центр и стали под видом занятий спортом и другими делами, проталкивать в массы русофобию и либерастию, нагнетать ненависть к Путину и власти.... народ и молодежь Урала переменилась. Они тоже стали зомбированы... скоро станут такими же кастрюлеголовыми дебилами, как наши соседи . Это же новейшие технологии Пиндосии , но Куйвашев, ставленник того, кто свыше, этого не видит. Голубые мальчики пляшут в школах и отвратительное настроение против СВО в институтах... Ну не хватает Путина на все безобразия , что творятся в стране. Сейчас чистят армию от воров, а когда займутся Бегловым с азерами и Куйвашевым?...