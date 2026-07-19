Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп поставил условие для одобрения «адских» санкций против России

Трамп поставил условие для одобрения «адских» санкций против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал понять, что готов поддержать законопроект о так называемых «адских» санкциях в отношении России лишь при условии, что документ будет дополнен ограничительными мерами против Ирана.

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