Трамп поставил условие для одобрения «адских» санкций против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал понять, что готов поддержать законопроект о так называемых «адских» санкциях в отношении России лишь при условии, что документ будет дополнен ограничительными мерами против Ирана.
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