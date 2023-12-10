Никита Михалков рассказал о размере выплаты за лучший фильм Евразийской кинопремии

Евразийская кинопремия должна стать «мощной» с финансовой точки зрения, размер выплаты за лучший фильм должен составлять $1 млн, считает председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, передает ТАСС.
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