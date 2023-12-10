Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    К деградации нации ведёт невежество, отсутствие образования и воспитания, бедность и принятие в голову всякого нереал...Священник Дмитрий...
  • star
    а вот кем пора заняться СКи ГенпрокуратореРоскомнадзор не в...
  • Игорь Корнаковский
    Успехов Вам в это важном и благородном деле!«И сказал Бог: да...

Никита Михалков рассказал о размере выплаты за лучший фильм Евразийской кинопремии

Никита Михалков рассказал о размере выплаты за лучший фильм Евразийской кинопремии

Евразийская кинопремия должна стать «мощной» с финансовой точки зрения, размер выплаты за лучший фильм должен составлять $1 млн, считает председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх