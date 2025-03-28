Операция под прикрытием ИИ: способен ли цифровой доктор заменить врача-человека

Внедрение цифровизации в медицину, как гласят отчеты, идет семимильными шагами. В феврале 2022-го опубликовано постановление правительства РФ «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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