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Журнал «Профиль»

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Россия сохранила место в пятерке мировых лидеров по добыче рыбы

Отечественная рыбная промышленность из года в год демонстрирует стабильные результаты, полностью обеспечивая внутренний рынок и выполняя экспортные задачи.

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Комментарии
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Владимир
Где это море, где эта рыба живет и кто её нам продает?
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1 м.
Валентина Литвяк
В девяностые, хотя бы селедка была свежая и в достатке, теперь замороженная тухлятина. Рыбы  свежей нет   на рынке,там рыбная мафия руководит. В магазинах с виду виду кажется, свежей, начинаешь готовить, воняет формальдегидом.
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1 м.