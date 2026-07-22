Россия сохранила место в пятерке мировых лидеров по добыче рыбы

Где это море, где эта рыба живет и кто её нам продает?

Валентина Литвяк

В девяностые, хотя бы селедка была свежая и в достатке, теперь замороженная тухлятина. Рыбы свежей нет на рынке,там рыбная мафия руководит. В магазинах с виду виду кажется, свежей, начинаешь готовить, воняет формальдегидом.