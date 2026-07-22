Отечественная рыбная промышленность из года в год демонстрирует стабильные результаты, полностью обеспечивая внутренний рынок и выполняя экспортные задачи.
Россия сохранила место в пятерке мировых лидеров по добыче рыбы
Комментарии
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Владимир
Где это море, где эта рыба живет и кто её нам продает?
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Валентина Литвяк
В девяностые, хотя бы селедка была свежая и в достатке, теперь замороженная тухлятина. Рыбы свежей нет на рынке,там рыбная мафия руководит. В магазинах с виду виду кажется, свежей, начинаешь готовить, воняет формальдегидом.
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